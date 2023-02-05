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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل أول مجلس الشيوخ: العنف الأسري أمر مقلق في المجتمع.. فيديو

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ ناقش اليوم ملف العنف الأسرة، وهو ملف في غاية الأهمية، لأنه في الواقع يشكل ظاهرة ويعاني منها الكثيرون، لافتا أن وجهة نظره التي طرحها في المجلس اليوم بأن مسألة العنف الأسري هو جزء من كل.

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بهاء أبو شقة يترأس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة

وأضاف "أبوشقة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ظاهرة العنف بشكل عام باتت أمرا مقلقا في المجتمع، فهذه الظاهرة الحديث فيها يجري على العنف المادي ولكن هناك أنواع من العنف ليست مادية أو تحدث بشكل مباشر مثل الفعل السلبي.

وأشار إلى أن رب الأسرة الذي لا ينفق مرتبه على زوجته أو أولاده ولكن ينفقه على الملذات الشخصية مثل تعاطي المخدرات أو لعب القمار وغيرها، وليس هناك نصوص قانونية تؤثم هذا الفعل.

وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية نجد أن عدد السكان زاد 20 مليونا بمعدل 19 طفلا كل ثانية، وإذا سرنا بهذا المعدل سنكون أمام صورة من صور العنف السلبي.

مجلس الشيوخ بهاء الدين ابو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ العنف الأسرى الإعلامية قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء

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