وكيل أول مجلس الشيوخ: العنف الأسري أمر مقلق في المجتمع.. فيديو

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ ناقش اليوم ملف العنف الأسرة، وهو ملف في غاية الأهمية، لأنه في الواقع يشكل ظاهرة ويعاني منها الكثيرون، لافتا أن وجهة نظره التي طرحها في المجلس اليوم بأن مسألة العنف الأسري هو جزء من كل.

وأضاف "أبوشقة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ظاهرة العنف بشكل عام باتت أمرا مقلقا في المجتمع، فهذه الظاهرة الحديث فيها يجري على العنف المادي ولكن هناك أنواع من العنف ليست مادية أو تحدث بشكل مباشر مثل الفعل السلبي.

وأشار إلى أن رب الأسرة الذي لا ينفق مرتبه على زوجته أو أولاده ولكن ينفقه على الملذات الشخصية مثل تعاطي المخدرات أو لعب القمار وغيرها، وليس هناك نصوص قانونية تؤثم هذا الفعل.

وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية نجد أن عدد السكان زاد 20 مليونا بمعدل 19 طفلا كل ثانية، وإذا سرنا بهذا المعدل سنكون أمام صورة من صور العنف السلبي.