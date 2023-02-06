وفقا لآخر تحديث.. تراجع أسعار العملات العربية أمام الجنيه مستهل الاثنين

تراجعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الأحد مستهل تعاملات الأسبوع .

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري مستهل تعاملات الاثنين اليوم 6 فبراير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 99.14جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي:استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 95.36جنيه للشراء و99.14جنيه .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 8.02جنيه للشراء و8.05جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 8.20جنيه للشراء و8.23جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 95.36جنيه للشراء و 99.14 جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.02جنيه للشراء و8.05جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.20جنيه للشراء و8.32جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 99.01جنيه للشراء و 99.53جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.05جنيه للشراء و8.08جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.23جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية