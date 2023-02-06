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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. تراجع أسعار العملات العربية أمام الجنيه مستهل الاثنين

انخفاص أسعار العملات
انخفاص أسعار العملات العربية

تراجعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الأحد مستهل تعاملات الأسبوع .

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري مستهل تعاملات الاثنين اليوم 6 فبراير  2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 99.14جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى البنك  الأهلي:استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 95.36جنيه للشراء و99.14جنيه .


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 8.02جنيه للشراء و8.05جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 8.20جنيه للشراء و8.23جنيه للبيع .

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تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

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ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية اليوم الاحد 5-2-2023


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 95.36جنيه للشراء و 99.14 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي 
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.02جنيه للشراء و8.05جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو  8.20جنيه للشراء و8.32جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 99.01جنيه للشراء و 99.53جنيه للبيع  .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو  8.05جنيه للشراء و8.08جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.23جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

 

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية

 

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