برلماني: دراسة متطلبات الأسواق السياحية بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية ضروري لتنمية القطاع

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ان السياحة من القطاعات الهامة الذي توليها الدولة المصرية اهتماما متزايدا، مشيدا بمقترح دراسة مصر متطلبات الأسواق السياحية الخارجية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على السياحة.

وأوضح البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد" أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لاستعادة عافية هذه القطاع وذلك كونه ضلعا رئيسيا فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن التطلع لأسواق خارجية جديدة أصبح أمر هام، خاصة مع تأثر أسواق بالحرب كانت أساسية بالنسبة للقطاع.

وتابع البلشي أن السياحة أحد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمات العالمية، لذلك العمل على تنمية القطاع لكي يعود إلى سابق عهده بعد حالة الركود التي أصابته، يحتاج المزيد العمل والرؤى وأفكار خارج الصندوق وغير تقليدية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية السياحية، وتحديد أولويات الاستثمار في القطاع، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين في هذا المجال.

