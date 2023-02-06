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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين سيناء.. تكثيف الحملات التموينية على المحلات التجارية لمنع الاحتكار 

متابعة الاسواق في
متابعة الاسواق في محافظة شمال سيناء

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، من  الحملات التموينية على المحلات التجارية بالأسواق ومنع الاحتكار ومتابعة الحاله التموينيه بدائرة المحافظة  ،تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

 

 

الرقابة التموينية

 

 وقالت  أماني رسلان مدير عام مديرية التموين   ان المديرية نفذت مساء اليوم حمله تموينيه ضمت ممثلين عن  الرقابة التموينية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية  لمراقبة الأسعار، ووضعها في مكان واصح أمام المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر ( عدم اعلان عن الأسعار- عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه ) لمحلات بيع الخضر والفاكهة.

 بالإضافة إلى تحرير  ٤ محضر ( عدم اعلان عن الأسعار- عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه ) لمحلات الجزارة
كما قامت  إدارة تموين بئر العبد بحمله لمراجعة الأرصدة بمستودع أسطوانات الغاز،  و مراجعة  ارصدة التجار التموينيين من السلع التموينية والدقيق.

 وقد اسفرت الحملة عن تحرير  ٨ محاضر تصرف لبعض التجار المخالفين وتم تحويلهم إلى النيابات المختصة.

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