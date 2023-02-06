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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من دولة جديدة بشأن المشاركة في الحرب الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا

أعلن قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في بيلاروسيا أندريه لوكيانوفيتش عن استمرار التنسيق بين الجيشين الروسي والبيلاروسي تحت بند الاتحاد.

وذكر القائد أن التدريبات الجوية المشتركة لروسيا وبيلاروس لم تكن موجهة ضد أطراف ثالثة كما زُعم وكانت دفاعية بحتة بطبيعتها.

وأضاف: "بناء على الوضع العسكري والسياسي الصعب، قمنا بتشكيل تجمع اقليمي للقوات. كما تم تعزيز عنصر الطيران، ويعد التدريب على الطيران التكتيكي الذي أجريناه أحد عناصر التنسيق بين أطقمنا والروس".

وتابع القائد البيلاروسي: "أن هذا التنسيق سيستمر الان على اراضينا لضمان أمن بلادنا ودولة الاتحاد".

وكانت التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا انطلقت في يناير الماضي، وشاركت في التدريبات التشكيلات العسكرية للقوات الجوية والفضائية.

القوات الجوية بيلاروسيا روسيا الدفاع الجوي قوات الدفاع الجوي البيلاروسي

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