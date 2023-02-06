الفيروس الحليمي وتأثيره على الخصوبة.. أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية يوضح

خصص برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” فقرة للحديث عن مدى خطورة الفيروس الحليمي على الرجل والمرأة وتسببه في سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه|.



قال محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، إن التطعيم ضد الفيروس الحليمي لا يؤثر على الخصوبة، منوها بأن الفيروس يمكن أن يصيب الأعضاء التناسلية لدى الرجل أيضا.

وأوضح أن الفيروس الحليمي نوع من أنواع الفيروسات، ويصيب الرجل والمرأة أيضا، منوها بأن هناك أكثر من 100 نوع لفيروس الحليمي.



واسترسل: حتى الآن لم نكتشف غير بعض الأنواع وهناك لقاحات لعدد معين منهم، منوها بأن الفيروس الحليمي التناسلي يمكن أن يتحول إلى سرطان.