رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية يطالب التجار بالالتزام بالأسعار المقررة

طالب اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، تجار حي شرق الالتزام بالأسعار المقررة وعدم المغالاة ورفع الأسعار بدون مبرر.

وشدد حبيب علي ضرورة المغالاة واستغلال الأوضاع الحالية وتحمل المسئولية في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتأكيد علي التكاتف بين الجميع وإذكاء روح التعاون وعدم استغلال الظروف الراهنة مع قيام الحي بتسهيلات للتجار والمتعاونين طبقا للقانون وتكليفات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

يذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن تصديق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي شملت تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة.

وتضمنت الحركة، تصعيد اللواء وليد سيد البيلى، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، ونقل السيد إبراهيم موسى رئيس حى العجمى إلى حي العامرية أول، وتعيين اللواء أحمد محمود حبيب، رئيس حى شرق الإسكندرية، وتعيين المهندسة نهى أحمد خليفة، رئيس حى الجمرك، وتعيين طه عبدالرحمن زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، ونقل اللواء أشرف مصطفى بدران، رئيس حى العامرية أول إلى ديوان عام المحافظة، ونقل اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق.