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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لتعلم ذوي الهمم بسيناء الحرف والتطريز

تعليم الفتيات في
تعليم الفتيات في سيناء فن التطريز

ينفذ مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء ورشة عمل لتعلم  ذوي الهمم الحرف والتطريز ، وذلك تحت شعار: "علمني حرفة" ، بإشراف مكتب  قادرون باختلاف بالتعاون مع إدارة تمكين الشباب بالمديرية ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نحو تأهيل وتدريب الشباب من ذوى الهمم لتعليمهم حرفة جديدة في مجال التطريز .
 

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أن الورشة مستمرة حتى يوم الخميس القادم بمركز شباب عاطف السادات بالعريش .. مشيرا الى أن الدورة تتم بالتعاون المثمر بين مكتب قادرون باختلاف وتمكين الشباب لتعليم ذوى الهمم الحرف اليدوية والتطريز.

 

التدريب المهنى والحرفى
 

و تهدف الورشة  الى تشجيع الشباب على التدريب المهنى والحرفى ، وإعداده لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة في ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد على أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع  .

 

وأكد إيهاب، أن هذه  الورش التدريبية تساعد المرأة على الاعتماد على الذات دون التوكل على شخص فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لتوفير دخل اضافي للاسرة  .

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سيناء ذوى الهمم التطريز حرفة الشباب

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