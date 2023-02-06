بايدن يوجه بتقييم خيارات المساعدة للمناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا وسوريا

ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء الحكومة الاتحادية لتقييم خيارات الاستجابة لمساعدة المناطق الأكثر تضررا جراء زلزال تركيا وسوريا.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن زلزالا بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا فجر اليوم وشعر به سكان عدد من دول المنطقة.

يذكر أن الزلزال خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.