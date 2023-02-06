ميخرجش من البيت.. هاني الناظر يقدم تحذيرا عاجلا لهؤلاء المرضى| تفاصيل

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من خروج مرضى الحساسية والجيوب الأنفية اليوم من المنازل.

كتب الناظر في منشوره على الفيسبوك: "أنصح مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية وكبار السن والأطفال بالبقاء في المنزل اليوم بسبب شدة الرياح المتربة ويفضل إغلاق النوافذ جيدا."

تابع: "كما أنصح الذين يسيرون في الشوارع وراكبي الدراجات والموتوسيكلات بضرورة ارتداء الكمامة لحماية الأنف والفم والجهاز التنفسي من الأتربة وللجميع برجاء عدم الوقوف تحت الأشجار القديمة ولوحات الإعلانات."

أضاف: "وأخيرا تذكروا الإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة وارتداء الملابس الثقيلة."