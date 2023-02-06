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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ميخرجش من البيت.. هاني الناظر يقدم تحذيرا عاجلا لهؤلاء المرضى| تفاصيل

هاني الناظر
هاني الناظر

حذر الدكتور هاني الناظر،  استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من خروج مرضى الحساسية والجيوب الأنفية اليوم من المنازل.

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كتب الناظر في منشوره على الفيسبوك: "أنصح مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية وكبار السن والأطفال بالبقاء في المنزل اليوم بسبب شدة الرياح المتربة ويفضل إغلاق النوافذ جيدا."

 

تابع: "كما أنصح الذين يسيرون في الشوارع وراكبي الدراجات والموتوسيكلات بضرورة ارتداء الكمامة لحماية الأنف والفم والجهاز التنفسي من الأتربة وللجميع برجاء عدم الوقوف تحت الأشجار القديمة ولوحات الإعلانات."

 

أضاف: "وأخيرا تذكروا الإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة وارتداء الملابس الثقيلة."

الناظر هاني الناظر مرضى الحساسية الجيوب الانفية مرضي الحساسية الجلدية

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