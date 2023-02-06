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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: وصول جثامين 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث مروري بالكويت

صورة ارشيفية ل ٣
صورة ارشيفية ل ٣ جثامين

تصل إلي أرض الوطن؛ اليوم الاثنين؛ علي رحلة طيران الجزيرة؛  جثامين ٣ لمصريين لقوا حتفهم في حادث مروري على "طريق كبد"، صباح الأحمد الشمالي بالكويت.


تلقي حسن شحاتة وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت ، أشار فيه إلي تفاصيل  مصرع 3 عمال مصريين.


وقال إمام العاصي الملحق الإداري بالمكتب: إنه بالتنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة المصرية تم إنهاء كافة إجراءات شحن الجثامين إلى أرض الوطن على طيران الجزيرة  اليوم الاثنين، وان المكتب يتابع جميع مستحقات المتوفيين لدي الشركة الكويتية للحفريات، التي يعملون بها ،  فضلا عن مستحقاتهم لدي شركة التأمين ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة. 


وعن تفاصيل الحادث، أوضح إمام العاصي ، فى تقريره للوزير أن  4 عمال لقوا مصرعهم أمس الأحد ، بينهم 3 مصريين ، والرابع هندي ، وذلك إثر حادث على طريق "كبد"، حيث جرى نقل الجثث إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.


وأشار إلي أن الحادث نتج عن إنفجار الإطار الأمامي للمركبة التي كانوا يستقلونها، وفي أثناء تغيير الإطار اصطدمت بهم السيارة رقم 49533/40 ماركة تويوتا لاند كروزر سوداء، مما أدي إلى وفاة كل من :


محمد محمود إبراهيم، من مواليد 1981 ، ومحمود فتحي عبد القادر، من مواليد 1973 ، ومحمد رمضان محمد ، من مواليد 1979،  وجميعهم من القاهرة ، ويعملون بوظيفة لحام بالشركة الكويتية للحفريات، وتم احتجاز المتسبب  فى الحادث لدى مخفر صباح الأحمد، وتم تسجيل قضية رقم 2023/12، مروري صباح الأحمد الشمالي .

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