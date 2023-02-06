ضبط أجنبي يذبح لحوما دون الالتزام بالاشتراطات الصحية.. تفاصيل

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أجنبي يقوم بذبح وتجهيز لحوم دون الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ وذلك بعد أن تم تداول مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي متضمناً قيام شخص بذبح وتجهيز لحوم دون الالتزام بالاشتراطات الصحية مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

تم استهداف المذكور بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبطه وعثر بحوزته على كمية من اللحوم وزنت ٢٥٠ كيلو جرام معدة للطهى جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

وتبين أن المتهم يقوم ببيع اللحوم المضبوطة للمواطنين قاطنى تلك المنطقة من جنسيته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مضبوطات مطعم حلوان

وفي حلوان ، تم ضبط المدير المسئول عن أحد مطاعم الوجبات الجاهزة لحيازته كميات من الخامات مجهولة المصدر ، وعثر بحوزته علي 1265 كيلو دجاج و75 كيلو جرام مقطعات "شاورما" و 200 كيلو جرام أرز و54 كيلو جرام "زيت طعام " جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.