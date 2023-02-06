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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بوينج: القارة الأفريقية والمنطقة تحتاج إلى 6 مليارات دولار لتطوير أسطولها العالمي

MRO Africa 2023
MRO Africa 2023

قال David Mckena المدير العام للتسويق لخدمات المبيعات لشركة بوينج العالمية، إن الشركة لديها خطة من أجل تطوير التعاون مع الشركاء داخل القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة.

 

وقال مدير التسويق لخدمات المبيعات بشركة بوينج العالمية، خلال كلمته بمؤتمر MRO AFRICA المنعقد في القاهرة، اليوم الاثنين، أن هناك الكثير من الشركات التي تساهم بشكل أو آخر في دفع عجلة السوق العالمي، مشيرا إلى أن بوينج تحاول تحقيق أعلى معدلات بما يخدم تطوير الأسطول العالمي، موضحا أن السوق ربما يصل إلى 6 مليارات دولار من أجل تطوير الاسطول العالمي للطيران داخل القارة الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
 

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية تحتاج إلى أيضا المضي قدما نحو سوق التدريب الرقمي، مشيرا إلى أنه وفقا للتقديرات العالمية، فإن التدريب الرقمي بالسوق الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط يحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار.

 

وتابع: لدينا خطة من أجل تطوير التعاون، نحن نسعى دوما لتطوير أدائنا، نحن نحاول أن نحقق أفضل استراتيجية خلال عام 2023.

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