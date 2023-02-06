عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس استشاري .. برلماني : إنشاء منظمة مصرية لمناهضة العنف الأسري

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ أن العنف الأسري يعد قضية في غاية الأهمية ،مطالبا بضرورة التصدي لها بشتى الطرق.

وقال عايشة كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة أنه خلال السنوات الماضية، وارتباطا بعوامل عديدة بعضها خارجي يعود لما سببته مواقع التواصل الاجتماعي من تفكك وانهيار أسري وسلوكيات مرفوضة، وأخرى مرتبطة بتصرفات وسلوكيات فردية شاذة، تفاقمت ظاهرة العنف الأسري، بشكل يدعو الى أهمية التحرك لمواجهتها عبر منظومة تشريعية واضحة. ووضع حل لهذه الأزمة.

وأوضح أبو عايشة أنه يعتقد أن الدراسة المقدمة، التي شارك في مناقشتها أطراف متعددة، رصدت بعمق هذه الظاهرة المقلقة والأسباب التي أدت لظهورها بهذا الشكل رغم تعارضها مع الأعراف الدينية والاجتماعية. 

وتابع: ويمكنني خلال هذه الكلمة القصيرة، أن أتوقف أمام العديد من التوصيات بهذه الدراسة الهامة حول ظاهرة العنف الأسري وأسبابها.

ولفت إلى ان الدراسة أوصت، بإنشاء منظمة مصرية "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى"، استنادًا إلى المادة العاشرة من الدستور - والتي تنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها". ،مشيرا إلى  ان هذه التوصية من جانب الدراسة في غاية الأهمية، خصوصا وأن  المنظمة تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، بشتى صوره ومنع انتشاره والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسرة للوقاية من ظاهرة العنف الأسري.

وتابع: كما أنه ومن المرتقب أن يضم المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى، وفق الدراسة في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن وزارات العدل الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن. وهو ما يؤكد على اهميته القصوى في مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

واختتم أبو عايشة أن العنف الأسري ظاهرة واضحة ومقيتة، ولابد من التصدي لها. وطرح هذ القضية، بكل هذه الجرأة داخل أروقة مجلس الشيوخ مكسب للوطن بكامله. فهناك شفافية في مواجهة الظواهر المجتمعية الشاذة والعنف الأسري في مقدمة هذه الظواهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيها والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن بهذا التوقيت

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

هزة أرضية عنيفة| عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

زلزال سوريا يودي بحياة 12 فردا من عائلة رئيس الوزراء حسين عرنوس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

موضوعات متعلقة

اذهبوا إلى المساجد | وزير الأوقاف : حاربنا قوى التطرف

وزير الأوقاف: بناء الوعي مسئولية مشتركة وواجهنا اختطاف المساجد من الجماعات المتشددة

رئيس الشيوخ: نفتقد التنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة مشكلة العنف الأسري

السفيرة مشيرة خطاب: لابد أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي

يحيى الفخراني يطالب بتفسيرات واضحة لـ"واهجروهن في المضاجع واضربوهن" لمواجهة العنف الأسري

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

ترشيحاتنا

تسونامي واختفاء مدن | البحوث الفلكية يرد على سؤال بشأن زلزال اليوم

رسالة ساخرة من أحمد شوبير قبل مواجهة الأهلي وريال مدريد.. شاهد

الكلاب اختفت من الشوارع.. الحيوانات تنبأت بكارثة زلزال تركيا قبل وقوعه.. شاهد

وزيرة التضامن : مؤتمر المبادرون يتبنى قضية الأجهزة المساندة لـ ذوي الإعاقة

دولة عربية جديدة تكشف تأثرها بـ زلزال تركيا المدمر

الأزهر يعزي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر ويعرب عن تضامنه الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة الفاشينستا غدير البرجس.. 10 صور لم تشاهدها من قبل

سامحوني.. ياسمين غيث تنشر رسالة مؤثرة قبل خضوعها لعملية إزالة ورم

9 علامات تؤكد أن مديرك توكسيك| خلي بالك

ببلاش.. هاني الناظر يكشف عن علاج سحري لمشاكل البشرة

فيديو

بالأحضان والقبلات.. حبيب نادين نسيب نجم يطلبها للزواج أمام الجميع

شعر به سكان الدول العربية.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا وضحايا بالآلاف

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ