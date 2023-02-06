قوى عاملة النواب تشيد بقرار تأجيل منتدى شباب العالم تقديرا للظروف الاقتصادية

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بقرار إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوى المعهود من مدينة شرم الشيخ، وذلك تقديرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من حدتها، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا ، وتوجيه عوائد حقوق رعاية النسخة الخامسة من المنتدى لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية.



ووصف النائب "عبد الفضيل" القرار بأنه يدل على تفكير واقعي يعي الظروف العالمية وظروف مصر، مشيرا إلي أن منتدى الشباب بشرم الشيخ اكتسب ثقة العالم خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن عوائد الرعاية التي كانت تتم بها المنتدى سوف تسهم في إيجاد حلول للعديد من المشاكل الاقتصادية التي تمثل أعباء إضافية علي المواطنين.



وشدد "عبد الفضيل" في تصريحات له، اليوم الإثنين، علي أهمية المبادرات التي أطلقها منتدى شباب العالم بدلًا من النسخة الخامسة، والتي راعت فيها مسألة النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتطوير الفئات المختلفة.



وطالب النائب رئيس لجنة القوى العاملة، جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالسير على خطى ما تم إعلانه من إدارة منتدى الشباب وأن يقوموا بعمل مبادرات من شأنها تخفيف كاهل الأعباء عن المواطنين.



وقال النائب "عبد الفضيل": إن منتدي شباب العالم أثبت خلال 4 نسخ سابقة له ، منذ بداية انطلاقه في عام 2017 نجاحه، مؤكدا أن حزم البرامج والمبادرات الخمس التي سيتم إطلاقها من جانب إدارة منتدى شباب العالم تمثل استفادة للمواطنين، والتي منها مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة "التعلّم للكسب"، وتنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وبرنامج لدعم الصحة النفسية، ومبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين وتعزيز أوجه دمجهم فى الأنظمة التعليمية، وسهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية.