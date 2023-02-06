عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة النواب تشيد بقرار تأجيل منتدى شباب العالم تقديرا للظروف الاقتصادية

صدى البلد

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بقرار إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوى المعهود من مدينة شرم الشيخ، وذلك تقديرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من حدتها، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا ، وتوجيه عوائد حقوق رعاية النسخة الخامسة من المنتدى لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية.


ووصف النائب "عبد الفضيل" القرار بأنه يدل على تفكير واقعي يعي الظروف العالمية وظروف مصر، مشيرا إلي أن منتدى الشباب بشرم الشيخ اكتسب ثقة العالم خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن عوائد الرعاية التي كانت تتم بها المنتدى سوف تسهم في إيجاد حلول للعديد من المشاكل الاقتصادية التي تمثل أعباء إضافية علي المواطنين.


وشدد "عبد الفضيل" في تصريحات له، اليوم الإثنين، علي أهمية المبادرات التي أطلقها منتدى شباب العالم بدلًا من النسخة الخامسة، والتي راعت فيها مسألة النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتطوير الفئات المختلفة.


وطالب النائب رئيس لجنة القوى العاملة، جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالسير على خطى ما تم إعلانه من إدارة منتدى الشباب وأن يقوموا بعمل مبادرات من شأنها تخفيف كاهل الأعباء عن المواطنين.


وقال النائب "عبد الفضيل": إن منتدي شباب العالم أثبت خلال 4 نسخ سابقة له ، منذ بداية انطلاقه في عام 2017 نجاحه، مؤكدا أن حزم البرامج والمبادرات الخمس التي سيتم إطلاقها من جانب إدارة منتدى شباب العالم تمثل استفادة للمواطنين، والتي منها مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة "التعلّم للكسب"، وتنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي،  وبرنامج لدعم الصحة النفسية، ومبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين وتعزيز أوجه دمجهم فى الأنظمة التعليمية، وسهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيها والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن بهذا التوقيت

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

زلزال سوريا يودي بحياة 12 فردا من عائلة رئيس الوزراء حسين عرنوس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

تسونامي واختفاء مدن | البحوث الفلكية يرد على سؤال بشأن زلزال اليوم

رسالة ساخرة من أحمد شوبير قبل مواجهة الأهلي وريال مدريد.. شاهد

الكلاب اختفت من الشوارع.. الحيوانات تنبأت بكارثة زلزال تركيا قبل وقوعه.. شاهد

وزيرة التضامن : مؤتمر المبادرون يتبنى قضية الأجهزة المساندة لـ ذوي الإعاقة

دولة عربية جديدة تكشف تأثرها بـ زلزال تركيا المدمر

الأزهر يعزي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر ويعرب عن تضامنه الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة الفاشينستا غدير البرجس.. 10 صور لم تشاهدها من قبل

سامحوني.. ياسمين غيث تنشر رسالة مؤثرة قبل خضوعها لعملية إزالة ورم

9 علامات تؤكد أن مديرك توكسيك| خلي بالك

ببلاش.. هاني الناظر يكشف عن علاج سحري لمشاكل البشرة

فيديو

بالأحضان والقبلات.. حبيب نادين نسيب نجم يطلبها للزواج أمام الجميع

شعر به سكان الدول العربية.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا وضحايا بالآلاف

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ