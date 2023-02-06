3 قتلي ومصابين في صفوف الجيش التركي بسبب زلزال اليوم

نقلت وسائل إعلام محلية تركية، اليوم الإثنين، تصريحات وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار.

وقال وزير الدفاع الوطني التركي: “بصفتنا القوات المسلحة نواصل جهودنا لتحديد الأضرار والخسائر”.

وأعلن أكار عن الخسائر التي طالت ظباط وجنود الجيش، قائلا:" للأسف لدينا 3 شهداء ومصابين نقوم بإجراء استطلاعات جديدة في وحداتنا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن الزلزال الذي شهدته تركيا فجر اليوم هو الأسوأ منذ 1939، مشيرًا إلى أن عدد القتلى جراء الزلزال بلغ حتى الأن 912 والجرحى 5385 شخصا.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "دولتنا تحركت عبر كل مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وتابع: "هذا أكبر زلزال في المنطقة بعد زلزال أرزنجان، وتسبب بأضرار في محافظات عدة، ولا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ".