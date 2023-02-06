الاتحاد السعودي يُعلن تأسيس منتخب للناشئات تحت 17 عاما

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تدشين المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً، ليصبح ثالث المنتخبات الوطنية للكرة النسائية، والذي يمثل أحدث علامات التحوّل السريع والتطوّر الكبير في كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية، والذي بدأ بإنشاء إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2019م.

ويسعى المنتخب الوطني للناشئات تحت سن 17 عاماً إلى السير على خطى المنتخب الوطني الأول للسيدات، والذي تُوّج -مؤخراً- بلقب البطولة الدولية الودية للسيدات، وسينضم رسمياً في التصنيف الرسمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما دخل منتخب الناشئات تحت 17 عاماً معسكراً إعدادياً، ضمن مرحلة الإعداد الفني للاعبات في العاصمة الرياض.

وتم اختيار المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً بعد مجموعة من تجارب الأداء التي أجريت في ثلاثة مراكز تدريب إقليمية في الرياض وجدة والدمام، والتي تستقبل الفتيات من سن 6 سنوات ثلاثة أيام في الأسبوع، بما يدعم جهود الاتحاد في تعزيز مشاركة العنصر النسائي في اللعبة، وبناء قدرات اللاعبات في سن مبكّرة، حيث شهدت مراكز التدريب الإقليمية مشاركة أكثر من 300 لاعبة موهوبة في تجارب الأداء خلال الأسابيع الماضية، وتم اختيار بعض اللاعبات بعد الأداء الملفت الذي قدمنه في النسخة الأولى من دوري المدارس، الذي انطلق في نهاية عام 2022م.

وقال ياسر بن حسن المسحل: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس فيفا"نسعد اليوم بالإعلان عن تأسيس المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً، والذي يأتي امتداداً للاهتمام والحرص الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة –حفظها الله–، والدعم المباشر من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –أيده الله– للنهوض بالقطاع الرياضي، وتمكين شباب وشابات هذا الوطن الغالي لدعم المنتخبات الوطنية، وإلهام الأجيال الشابة لممارسة الرياضة، وصولاً لتمثيل الوطن في المحافل الدولية ورفع اسم المملكة عالياً".

وأضاف المسحل: "يأتي تشكيل المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً، في إطار التزام المملكة العربية السعودية تجاه الرياضات النسائية بمختلف ألعابها، وكرة القدم على وجه الخصوص، فبعد الإعلان الرسمي عن استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027 للرجال، ينصب تركيزنا اليوم على طلب استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، وهي إحدى استراتيجياتنا المهمة التي نسعى من خلالها للنهوض بالرياضة عموماً، وتحفيز الشباب والفتيات على الاهتمام بالرياضة بمختلف مجالاتها".

بدورها، قالت لمياء بن بهيان المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم : "يسرنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير على تجارب الأداء، ما يعكس شغف الفتيات السعوديات بكرة القدم، حيث عبّرت اللاعبات الموهوبات عن رغبتهن القوية في اللعب والمشاركة في الرياضة، مما يساعدنا على أداء مهمتنا، ولكن يضيف مسؤولية أكبر لتطوير الكرة النسائية بشكل غير مسبق، وإتاحة فرص جديدة للجميع".

وأضافت: "عملنا خلال السنوات القليلة الماضية على تشكيل المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً، انطلاقاً من أهميته في إنجاز مهمتنا المتمثلة بإنشاء منظومة متكاملة لكرة القدم النسائية، كما تسرنا رؤية خمس من لاعباتنا المشاركات في الدوري الممتاز للسيدات، مما يؤكد أهمية إطلاق الدوري في تطوير جميع مناحي هذه الرياضة".

وتحتضن المملكة حالياً دوريين للسيدات، بمشاركة 25 نادياً، تضمّ 523 لاعبة، يمثلن أكثر من 20 دولة، أمّا على مستوى الهواة، فشاركت قرابة 50 ألف طالبة، ضمن 4700 فريق من مختلف مناطق المملكة، في النسخة الأولى من دوري المدارس، بالشراكة مع وزارة التعليم، وتم تسجيل أكثر من 49 حكماً بشكلٍ رسمي لإدارة مباريات الدوري، كما انضمت عنود الأسمري، أول حكم سعودية معتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2023م، وتشرف حوالي ألف مدربة معتمدة على صقل مواهب الشابات السعوديات في مختلف النوادي، والأكاديميات، والمدارس، ومراكز التدريب في مجموعة من مدن المملكة.

واختتم المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً معسكره التدريبي الأول يوم الأحد 4 فبراير، بينما ينطلق المعسكر التدريبي الثاني من 9 حتى 11 فبراير.