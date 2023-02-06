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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرة الهجرة: "مراكب النجاة" حققت مردودا إيجابيا على أرض الواقع

صدى البلد

  أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، اليوم الاثنين، أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق مردود كبير من النتائج الإيجابية على أرض الواقع، وذلك من خلال تنفيذ العديد من حملات التوعية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب.


جاء ذلك خلال استقبال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، لوزيرة الهجرة، بمقر مكتبه بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم، في مستهل زيارتها؛ للمشاركة في افتتاح فعاليات مؤتمر المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة.


وقالت الوزيرة إنه يتم التنسيق والتعاون الدائم مع المحافظة؛ من أجل دعم الصناع في تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً، مما يساهم في توفير وخلق فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.


من جانبه، أشاد المحافظ بالدور البارز التي تلعبه الوزارة في نشر ورفع الوعي لدى الشباب، والتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بجهود الدولة للحد من تلك المخاطر، وكذا البحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل المناسبة بالداخل والخارج، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق أهدافها ومواجهة المشكلة التي تهدد أمن وسلامة أبنائنا الشباب.

 
وأوضح أن المحافظة تنتهج خطة استيراتيجية لتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.


واستعرض الجانبان أهم الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، كالسجاد الحريرى اليدوي والصدف والفخار والأرابيسك وغيرها من المنتجات اليدوية بقرى مركز أشمون.

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