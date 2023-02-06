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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد بقوة 7.6 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

صدى البلد

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم "الاثنين" أن زلزالا جديدا بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكر تليفزيون "إيه نيوز" التركي - أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 67 كيلومترا شمال شرق مدينة "كهرمان مرعش"، وعلى عمق 7 كيلومترات.

كان زلزال قد ضرب المدينة ذاتها التي تقع جنوب شرق ولاية "غازي عنتاب" صباح اليوم بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر؛ مما أسفر عن مصرع 912 شخصا وإصابة 5385 آخرين، إلى جانب انهيار 2818 مبنى، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، في الوقت الذي سقط فيه مئات الضحايا في سوريا المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب عن أمله في تجاوز كارثة الزلزال العنيف، الذي ضرب الولايات الجنوبية للبلاد، في أقرب وقت ممكن وبأقل قدر من الأضرار.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه تم تسجيل ستة توابع تجاوزت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر اليوم.

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