رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات تتفقد أرض كلية الحاسبات بالعريش

تفقدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، يرافقها الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، الأرض المقرر أن تقام عليها كلية الحاسبات الآلية ونظم المعلومات بجامعة العريش، وذلك علي هامش زيارتها للجامعة، اليوم الاثنين.

وشارك في الجولة التفقدية كل من: شريف شرف مدير التدريب الاحترافي بالمعهد، وبسمة جعفر مدير ادارة الموارد البشرية بالمعهد، وعلي جمال مدير التدريب بالمحافظات، ووليد سميح مدير الدعم الفني بالمعهد، وعملاء ووكلاء كليات جامعة العريش.

مركز إليكتروني لتصحيح الاختبارات

كما تفقدت الدكتورة هبة صالح، مركز الاختبارات الإليكترونية بالحرم الجامعي، واستمعت الي جهود فريق العمل بالمركز في تصحيح مقررات المناهج الدراسية بمختلف الكليات لأول مرة خلال النصف الأول من العام الجامعي الحالي.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن الزيارة تأتى في إطار تعزيز دور الجامعة بخدمة العلم والمجتمع في سيناء، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أنه سيعقب هذه الزيارة توسع مجال التعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات.