مركز المرأة للإرشاد يعقد ورشة عمل بعنوان "نعم لإنهاء ختان الإناث"

أقام مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية ، صباح اليوم ورشة عمل بعنوان معا لإنهاء ختان الإناث بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث حضرها ٢٥ محام ومحاميه.

وأكد رضا الدنبوقي المحامي والمدير التنفيذي للمركز، أنه وبنهاية التدريب سيتم عرض الأفكار الجديدة للتدخلات التي يمكن للمشاركين/ات القيام بها في محيط دوائرهن لمناهضة جرائم ختان الإناث في مصر، وأنسب طرق الدفوع والدفاع القانوني في مثل هذه النوعية من الجرائم كمساهمة من مركز المرأة في دعم قضايا النساء الأكثر تهميشا وعرضه للعنف الأسرى والجنسي.

وتأتي هذه الفاعلية في إطار الأنشطة التي ينفذها مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية لدعم حقوق النساء فـــي مصر وتمكين المدافعين والمهتمين بقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي مـــــن الأدوات الأساسية اللازمة للقيام بدور فعال فــــــي دعم قضايا النساء، ومساندة جهود الدولة في مكافحة تلك الجريمة من خلال محاور متعددة منها التقاضي الاستراتيجي، وبناء وعي الفئات المستهدفه، وبناء قدرات الناشطين فــــي المجتمعات المحلية على تنظيم أنفسهم للتعامل مع هذه الجريمة من أجل الحد منها.

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