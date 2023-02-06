أسرة تحت الأنقاض.. رئيس الجالية المصرية بتركيا يكشف تفاصيل آثار الزلزال المدمر

كشف نادر فتوح، مدير المكتب الإعلامي للجالية المصرية في تركيا، تفاصيل آثار الزلزال المدمر بتركيا.

وقال "فتوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، “لم نسمع عن أي وفيات في الجالية المصرية حتى الآن، ونتابع منذ الصباح التواصل مع الطلاب المصريين المتواجدين بتركيا”.

وأضاف "هناك طالبان معاذ وعاصم خرجا من تحت الأنقاض معافيين، ولكن الأخير به كسور في قدمه"، متابعا "هناك أسرة مصرية موجودة تحت الأنقاض حتى الآن".

وأكد مدير المكتب الإعلامي للجالية المصرية، “أحاول التواصل مع المصريين بالولايات المنكوبة التي تضررت جراء الزلزال المدمر”، لافتا إلى أن "هناك حالة تكاتف كبيرة من المصريين المقيمين بتركيا من خلال التبرعات بالدم".