عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرة تحت الأنقاض.. رئيس الجالية المصرية بتركيا يكشف تفاصيل آثار الزلزال المدمر

صدى البلد

كشف نادر فتوح، مدير المكتب الإعلامي للجالية المصرية في تركيا، تفاصيل آثار الزلزال المدمر بتركيا.

وقال "فتوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، “لم نسمع عن أي وفيات في الجالية المصرية حتى الآن، ونتابع منذ الصباح التواصل مع الطلاب المصريين المتواجدين بتركيا”.

وأضاف "هناك طالبان معاذ وعاصم خرجا من تحت الأنقاض معافيين، ولكن الأخير به كسور في قدمه"، متابعا "هناك أسرة مصرية موجودة تحت الأنقاض حتى الآن".

وأكد مدير المكتب الإعلامي للجالية المصرية، “أحاول التواصل مع المصريين بالولايات المنكوبة التي تضررت جراء الزلزال المدمر”، لافتا إلى أن "هناك حالة تكاتف كبيرة من المصريين المقيمين بتركيا من خلال التبرعات بالدم".

الجالية المصرية عزة مصطفي زلزال تركيا صالة التحرير الزلزال المدمر الطلاب المصريين برنامج صالة التحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

الأردن.. قرار عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

ترشيحاتنا

زلزال سوريا.. قرى دُمرت ووفاة النائب العام

أسهل فوز لفاركو.. تعليق مثير من هاني حتحوت على خسارة الزمالك

اجتماع عاجل بين زيلنسكي وقادة الجيش.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

اتكتبلي عمر جديد.. رحمة طه تشكر الرئيس السيسي على استجابته لعلاجها.. فيديو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

لأول مرة منذ قطع العلاقات.. رئيس وزراء اليونان يهاتف أردوغان ويعرض المساعدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

زالزال تركيا.. شاهد انتشار صور لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

بعد الهزة الارتدادية الثانية في تركيا.. طرق تفادي الزلزال أثناء القيادة

بزيادة وزن ملحوظة.. مي نور الشريف تتألق من داخل المتحف المصري

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ