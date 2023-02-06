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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 300 طاه.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض تجهيزات الفنادق بشرم الشيخ

فودة يفتتح معرض تجهيزات
فودة يفتتح معرض تجهيزات الفنادق

افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، معرض "هوتكس" الدولى السادس والأربعين لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2023 تحت رعاية محافظ جنوب سيناء.

وأوضح جمال عباس رئيس الشركة المنظمة ان المعرض يضم 45 شركة مصرية وعالمية حيث يقام المعرض للعام الثالث والعشرين على التوالي فى مدينة شرم الشيخ.

ويشمل المعرض جميع قطاعات تجهيزات الفنادق من معدات المطابخ والمخابز والحلواني وماكينات النظافة واليونيفورم والأثاث الفندقى والستائر والاقمشة والطاقة الشمسية والخزن والميني بار ورمالات مطاعم الفنادق والمنظفات والتكييف والتبريد الخاصة بالفنادق.

وأضاف عباس انه يقام علي هامش المعرض أكبر مسابقة للطهاة فى شرم الشيخ حيث يجتمع معه أكثر من 300 طاه.

من جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بالمعروضات وجودتها، مطالبا بإقامة مثل تلك المعارض بصفة دورية مستمرة لتوفير المستلزمات لمالكي ومديري الفنادق، ووجه الدعوة لغرفة الفنادق، وجمعية المستثمرين و مالكي ومديري الفنادق والمطاعم لزيارة المعرض وشراء احتياجاتهم.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

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اخبار شرم الشيخ اللواء خالد فودة معرض مستلزمات افمت ا السياحة

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