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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: مهتمون بالارتقاء بعلاقات الجانبين العربي الكرواتي

صدى البلد

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الرئيس الكرواتي أعرب خلال اللقاء عن الأولوية التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعميق التعاون في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حالياً على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما يمثل أساساً يمكن البناء عليه من أجل تحقيق طفرة في مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أعرب بدوره عن تقديره الكبير للمواقف الكرواتية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات التي تربط بين الجانبين العربي الكرواتي والاستفادة في هذا الصدد من التقارب الثقافي والحضاري الكبيرين في تحقيق هذا الهدف. 

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