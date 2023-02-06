عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمناسبة اليوم العالمي.. حزب العدل يثمن الجهود الحكومية للقضاء على ختان الإناث

حزب العدل
حزب العدل

يحتفي العالم باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، حيث اعتمدت الجمعية العامة القرار 146/67 في 20 ديسمبر 2012، الذي دعت فيه إلى الاحتفال بيوم 6 فبراير بوصفه اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، ويستغل هذا اليوم في حملات لرفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الممارسة.

وأظهر المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض انخفاض كبير في معدلات ختان الإناث في مصر، حيث انخفضت معدلات من 61% لتصبح 27 % عام 2021.

والجدير بالذكر أن البرلمان المصري وافق على تعديل قانون جريمة ختان الإناث لتشديدها، حيث كانت عقوبتها سابقا السجن من 3 شهور لسنتين، ولكن تم تعديل القانون في 2016  ووصل السجن 7 سنوات وتحول التصنيف من جنحة لجناية.

ومن جهته، ثمن الكاتب الصحفي حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، الجهود الحكومية من أجل القضاء علي تلك الظاهرة الضارة بالإناث، وأكد أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث في عام 2016، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وحاليا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث.

وأشاد الملاح كذلك بجهود الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، التي قامت بالتدخل القانوني وملاحقاة مرتكبي تلك الجرائم، وطالب بضرورة العمل جميعا على إنهاء تلك العادة الضارة، مع التأكيد على أهمية القطاع الطبي في القضاء على هذه الجريمة، حيث يلعب الأطباء والممرضات والممارسون دورًا كبيرًا، حيث تم إصدر بيان ضد ما يسمى تطبيب ختان الإناث، فلا يجب على العاملين بالقطاع الطبي منع هذه الممارسة فحسب، بل يجب عليهم أيضًا أن يلعبوا دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بالآثار الطبية لهذه الممارسة.

ختان الإناث العدل حزب العدل مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

الأردن.. قرار عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

ترشيحاتنا

قالتلي شكلك وحش.. نجمة ذا فويس تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر من شيرين عبدالوهاب

تهديد خطير.. استراتيجية بايدن تتسبب في كارثة بـ أوكرانيا

زلزال سوريا.. قرى دُمرت ووفاة النائب العام

أسهل فوز لفاركو.. تعليق مثير من هاني حتحوت على خسارة الزمالك

اجتماع عاجل بين زيلنسكي وقادة الجيش.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

اتكتبلي عمر جديد.. رحمة طه تشكر الرئيس السيسي على استجابته لعلاجها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

زالزال تركيا.. شاهد| صور لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

بعد الهزة الارتدادية الثانية في تركيا.. طرق تفادي الزلزال أثناء القيادة

بزيادة وزن ملحوظة.. مي نور الشريف تتألق من داخل المتحف المصري

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ