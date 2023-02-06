قرارات وشيكة .. الأعلى للإعلام يبحث تجاوزات الإعلام الرياضي غدًا

قال الإعلامي تامر أمين إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيعقد اجتماع غدا؛ لبحث التجاوزات الحاصلة في المشهد الرياضي في مصر، مرددا "ده ممكن يتسبب في زلزال يضرب مصر بكره بسبب القرارات الذي سيصدرها".

وتابع أمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": اهلا بكم في دولة الإعلام المبني على الأخلاق والضمير، كل الناس تستبشر خيرا في الاجتماع غدا ليضع النقاط أعلى الحروف".

أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا، اليوم الإثنين، كشف فيه عن عقده اجتماعا لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي

وقال المجلس الأعلى للإعلام في بيانه اليوم: "يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً غداً الثلاثاء، لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية".

وأضاف المجلس في بيانه: "سيتم اتخاذ قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضي وفقا للقانون".