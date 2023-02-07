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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-2-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-2-2023؛ لدرجات مستقرة في معظم البنوك الخاصة ليسجل 30.25 جنيها للشراء و30.35 جنيه للبيع.

وبحسب منصات تحديد أسعار الصرف الأجنبي مقابل الجنيه فقد وصل متوسط سعر الدولار في أكثر من 18 من بنوك القطاع الخاص العاملة في مصر والتي من بينها بنوك " قطر للوطني الأهليQNB، الأهلي المتحد، HSBC، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الامارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، الاستثمار العربي ، فيصل الاسلامي،  الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات"

ارتفاع كبير في سعر الدولار عالميا

ارتفاع كبير في سعر الدولار عالميا

استقرار السعر 

وشهد   سعر الدولار أمام الجنيه   استقرارا مع أول تعامل له اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية التي تعمل داخل السوق المصرية البالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا

سعر البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.23جنيه  للشراء و30.33جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار في بنك التنمية الصناعية ليصل لنحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري.

متوسط السعر 

 

أعلى سعر 

و سجل اعلي سعر دولار في البنوك اليوم 30.28 جنيها للشراء و 30.33 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي .

 

ارتفاع الاحتياطي 

وعلي سياق متصل ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يناير الماضي الي ٣٤.٢٢٤ مليار دولار مسجلا زيادة قدرها 222 مليون دولار.

 سجل حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية العام الماضي نحو ٣٤.٠٠٢ مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن الدولة نجحت في سداد ما يقارب من ٢.٥مليار دولار في الشهور الأخيرة كانت مستحقة لصالح المؤسسات الدولية .

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من حصيلة الصادرات المصرية والسياحة وقناة السويس.

الاستثمار في أذون الخزانة

ارتفعت أصول البنوك في استثمارات أذون الخزانة والأوراق المالية بنهاية سبتمبر الماضي إلي 4.06 تريليون جنيه مقابل 3.95 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام مقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.

وسجلت  أرصدة  البنوك داخل مصر نحو 1.76 تريليون جنيه في سبتبمر الماضي مقابل 1.65 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 1.7 ترليون جنيه في يوليو 2022؛ فيمابلغت أرصدة البنوك في الخارج لنحو 216.432 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 242,75 مليار جنيه في أغسطس ومقارنة بـ 271.76 مليار جنيه في يوليو 2022.

ووصلت  أصول البنوك ن سجلت 10.823 تريليون جنيه في سبتمبر مقابل 19.511 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 10.24 تريليون جنيه في يوليو 2022.

وبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم نحو 3.7 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.643 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 3.6 تريليون جنيه في يوليو 2022.

وسجلت جملة رأس المال ضمن خصوم البنوك بنحو 288.804 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 277.912 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقارنة 246.516 مليار جنيه في يوليو من نفس العام

الدولار في خطر 

وعلق محللون علي تهاوي سعر الدولار في البورصات العالمية، بأنه  الدولار يعد  في خطر، إذ يعد عدم وجود عملة قادرة حتى الآن على استبدال الدولار على القاعدة تمامًا، فإن العملة الأمريكية تفقد بسرعة ميزتها التنافسية مقابل اليوان الصيني.

واعتبر المحللون أن زيادة تسليح الدولار لأغراض الأمن القومي ، والتنافس الجيوسياسي المتزايد بين الغرب والقوى التحريفية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، يجادل البعض بأن إزالة الدولرة سوف تتسارع ... في عالم سيكون ينقسم بشكل متزايد إلى مجالين جيوسياسيين من النفوذ، أي تلك المحيطة بالولايات المتحدة والصين، من المحتمل أن يحل نظام العملة ثنائي القطب ... في النهاية محل النظام أحادي القطب”.

وقال المحللون إن اليوان يمكن أن يصبح عملة احتياطي حقيقية ما لم ترفع بكين ضوابط رأس المال، وتقبل العجز الدائم في الحساب الجاري، ويصبح سعر صرف اليوان أكثر مرونة.

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