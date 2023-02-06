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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرض الكتاب: 314 ألف زائر اليوم.. و200 ألف نسخة مباعة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أكد إسلام بيومي، مدير معرض الكتاب، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ 54 كسر حاجز 3 ملايين و600 ألف زائر، موضحا أننا لم نشهد شكوى فى هذه الدورة.
وقال “بيومى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" إلى أن هيئة الكتاب حققت رقما كبيرا لعدد النسخ والذى وصل إلى 200 ألف نسخة مباعة.
وأضاف أن المصريين قدموا ملحمة عظيمة خلال أيام المعرض، لافتا إلى أن المعرض شهد حضور 314 ألف زائر اليوم، مؤكدا أن المعرض فخر وتربع على عرش المعارض العربية كلها.
وأوضح أن نجاح المعرض يحملنا مسئوليات كبيرة بأن تكون الدورة القادمة أكبر نجاحا، موجها الشكر للرئيس السيسى لرعايته المعرض، لافتا إلى أن مصر الحضارة والثقافة والكتاب وطه حسين ونجيب محفوظ.

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