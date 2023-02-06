"يو إف سي جيم مصر":نحرص على التوسع بالاستثمارات بالتعاون مع الشباب والرياضة

أكد المهندس أحمد عامر رئيس شركة "يو أف سي جيم مصر" ، أن الشركة تحرص على التوسع فى استثماراتها مع خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص والاستفادة من موقع مصر اللوجيستى ومميزاتها التنافسية لتوسيع نطاق العلامة التجارية في الشرق الأوسط وقارة افريقيا.

وأوضح عامر، أن من أسباب اهتمامنا بدخول العلامة التجارية مصر كان افتقار السوق المصري لصالات رياضية تعمل بمنهج موحد بأعتبار أن الفرد هو في حد ذاته، مشروع بطل رياضي، وأن الرياضة ليست حكر على الرياضيين فقط، بل للجميع.

وأضاف عامر، أن الشركة لديها خبرة كبيرة في مجال تشغيل الاندية والصالات الرياضية وأكاديميات كرة القدم والسباحة وعدد من الألعاب المختلفة، مشيرا إلي ذلك تجربة تشغيل نادي "النادي" كأول نادي حكومي فى مصر يدخل العالم الرقمى ليصبح "easy smart club " فى تقديم كافة الخدمات للأعضاء إلكترونيا كخدمات إضافية للتعامل مع الاشتراكات العضوية والاشتراك فى الأنشطة المختلفة.

ولفت عامر، إلى أن شركة يو أف سي تعمل بالسوق المصرى منذ عام 2018، حيث وصل عدد الفروع داخل مصر إلي ٧ فروع، كما تهدف الشركة خلال 5 سنوات، الوصول إلي حجم استثماراتها في مصر والشرق الأوسط إلي نحو 350 مليون دولار، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.