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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن حمزة: مصر انتقلت من العجز الشديد إلى الوفرة والاحتياطي في الكهرباء

متحدث الكهرباء
متحدث الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال كان يتراوح من 2000 إلى 8000 ميجا وات، لكنه بلغ في عام 2014 حوالي 6000 ميجاوات.

وأضاف حمزة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن مصر أصبح لديها ما يقرب 60 ألف ميجاوات من الكهرباء، وأقصى حملت وصلت إليه في الصيف الماضي يزيد عن 34 ألف ميجاوات، ورغم ذلك كان هناك احتياطي يتخطى الـ13 ميجاوات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر انتقلت من العجز الشديد إلى الوفرة والاحتياطي، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر على مستوى الإنتاج وشركات نقل وتوزيع الكهرباء، موضحًا: "خطوط الجهد الفائق الـ500 كيلو فولت كان لدينا منها حتى عام 2014 نحو 3000 كيلو متر، لكن هذا الرقم زاد إلى أكثر من 7600 كيلو متر".

وأردف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: "على مستوى محطات المحولات الـ500 كيلو فولت كان لدينا 10 محطات محولات، لكن أصبح الآن لدينا 31 محطات محولات".

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