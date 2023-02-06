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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للطفولة يواصل فعالياته في ختام معرض القاهرة للكتاب.. صور

صدى البلد

في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة عدة أنشطة وفعاليات بمشاركة فريق شركاء من أجل الطفولة، للأطفال المترددين على المعرض، لتعريف الأطفال بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون والاتفاقات الدولية وذلك بشكل مبسط من خلال تنفيذ ورش عمل للأطفال متضمنة بعض الأنشطة الترفيهية والثقافية كالرسم والتلوين والألعاب الحقوقية كلعبة "أعرف حقك" ، لتعريفهم أنواع الإساءات التي قد يتعرضون لها كالإساءة النفسية والمعنوية والإساءة الجسدية، والاهمال، والتنمر كأحد صور العنف ضد الأطفال.

فضلا عن توعيتهم بالخدمات التي يقدمها خط نجدة الطفل 16000 سواء الإبلاغ عن كافة الانتهاكات والاستغلال أو خدمات المشورة التليفونية والدعم النفسي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن للابلاغ  عن كافة الممارسات الضارة التي قد يتعرضون لها.

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