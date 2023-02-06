بعد زلزال تركيا.. اختفاء 3 من لاعبي المنتخب الإيراني للمعاقين

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الإثنين، باختفاء ثلاثة من لاعبي المنتخب الإيراني للمعاقين بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا.

وقالت وكالة "تسنيم"، إنه "في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا، لا توجد معلومات حول وضع ثلاثة أعضاء من المنتخب الوطني ونادي خوزستان الذين كانوا في هذا البلد".

وأوضحت أن "هؤلاء الرياضيين الثلاثة هم حامد مطرودي من مدينة شادجان، ومهدي سعيداوي من مدينة سوسنجرد، ومحمد رضا مير أحمدي من مدينة رامهرمز، الذين كانوا في تركيا".

وتعرضت منطقة شاسعة في جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا إلى زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وأسفر الزلزال عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين، ولا يزال عدد الضحايا يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وفي سياق متصل، طالبت السفارة الإيرانية في أنقرة الحكومة التركية بإعطاء معلومات عن المواطنين الإيرانيين المتضررين من الزلزال.