أمي اتضربت بالشوم.. علا غانم تنهار على الهواء بعد اقتحام منزلها

كشفت الفنانة علا غانم، باكية تفاصيل الاستغاثة التي أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مؤكده أنها تعرضت لأزمة حقيقية.



ودخلت علا غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الاثنين، في نوبة بكاء، قائلة :"أمي ضربت بالشوم امامي من قبل زوجي السابق، في منزلي ، وجاءت الشرطة وزوجي السابق داخل المنزل".

اتهمت بأني المعتدية



وأضافت علا غانم، أنه اتهمت بأني المعتدية، ومن قام باقتحام منزلي، وطلب مني التصالح في قسم الشرطة، ولكني رفضت التصالح مع زوجي، وفتح التحقيق وذهبنا للنيابة العامة".

https://fb.watch/ixfGM1-bPg/