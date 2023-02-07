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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمي اتضربت بالشوم.. علا غانم تنهار على الهواء بعد اقتحام منزلها

علا غانم
علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم، باكية تفاصيل الاستغاثة التي أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مؤكده أنها تعرضت لأزمة حقيقية.

 

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بلطجية يقتحمون منزل علا غانم والموت يفجع فنان شهير بزلزال سوريا

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سحلوها.. طليق علا غانم يستعين ببلطجية ويقتحمون منزلها/ فيديو جراف


ودخلت علا غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الاثنين، في نوبة بكاء، قائلة :"أمي ضربت بالشوم امامي من قبل زوجي السابق، في منزلي ، وجاءت الشرطة وزوجي السابق داخل المنزل".

 

اتهمت بأني المعتدية 


وأضافت علا غانم، أنه اتهمت بأني المعتدية، ومن قام باقتحام منزلي، وطلب مني التصالح في قسم الشرطة، ولكني رفضت التصالح مع زوجي، وفتح التحقيق وذهبنا للنيابة العامة".

https://fb.watch/ixfGM1-bPg/

 

 

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