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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خوان كاسترو: هزيمة ريال مدريد أمام الأهلي كارثة.. والأحمر يمتلك 11 مقاتلا

الاهلي
الاهلي

أكد خوان كاسترو، الصحيف بجريدة "ماركا" الإسبانية، على أن الأهلي بإمكانه تجاوز عقبة ريال مدريد، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما بكأس العالم للأندية.

وتابع خوان كاسترو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن هناك فروقات كبيرة بين ناديي ريال مدريد والأهلي، لكن الفريق الأحمر بإمكانه تجاوز المرينجي خاصة وأن النادي الملكي يعاني من هبوط في المستوى في الفترة الأخيرة".

وأضاف :" ريال مدريد سيفتقد لخدمات 6 لاعبين، من عناصره الأساسية، وبالطبع سيؤثر على شكل الفريق، الريال يمر بمرحلة صعبة للغاية، مع تأخره بثمان نقاط عن غريمه التقليدي، برشلونة، في الليجا".

وأكمل:" بالطبع، الأهلي سيخوض المباراة بأفضل شكل، الأجواء مناسبة تماما، وهزيمة ريال مدريد، سيؤدي لكارثة كبيرة".

وأردف :" الأهلي يمتلك 11 مقاتل، وقد خاض الفريق الأحمر العديد من المباريات القوية، بالفترة الماضية، مواجهة الأهلي صعبة للمرينجي لأنه سيواجه فريقا يمتلك لاعبين على قدر عال من الشراسة".

وشدد :" ريال مدريد يحتاج لفترة من الراحة، لقد خاض مباراة قوية منذ عدة ساعات وبعدها توجه للمغرب، ولهذا فالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قرر إراحة عدد من نجومه، خشية تفاقم الإصابة أو تعرضهم للإجهاد، وتيبو كورتوا قد يلحق بالمباراة النهائية للبطولة".

وقال أيضا :" تعرضنا لكارثة بخسارة منتخب إسبانيا أمام المغرب، ولسنا مستعدين لكارثة أخرى بهزيمة ريال مدريد، أعرف الكثير من لاعبي الأهلي، مثل أفشة وديانج، لا أستطيع القول أن الفريق يضم نجوما ولكن مكمن خطورة الأهلي يتمثل في الجماعية، ولا أرشح أحدا منهم للاحتراف بالليجا".

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