ماذا يفعل من فاته الأيام البيض؟.. الإفتاء: لديك 13 فرصة بلياليها

انتهت الأيام البيض من رجب مغرب أمس الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر رجب الهجري، وها نحن في أول يوم بعد الأيام البيض الثلاثة، والتي لم يستطع الجميع اغتنامها، بل ضاعت على الكثيرين ، بما يطرح السؤال ماذا يفعل من فاته الأيام البيض ؟ هل مازالت لديه فرصة، حيث إن اليوم الثلاثاء هو يوم 16 من رجب ، بما يعني أن هذا الشهر الحُرم الذي يعظم فيه الفضل والثواب لم ينته بعد، خاصة وقد أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- باغتنامه ، وهذا ما يطرح السؤال عن ماذا يفعل من فاته الأيام البيض ليعوض خسارته ولو ببعض من الفضل؟.

ماذا يفعل من فاته الأيام البيض

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن صيام الأيام البيض وهي أيام الثالث عشر والربع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، هو من السُنن الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، لما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.

وأوضح «عويضة» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ماذا يفعل من فاته الأيام البيض ؟، أن من لم يستطع صيام هذه الأيام البيض أي أيام 13و14و15 من شهر رجب الهجري، يجوز له أن يصوم غيرها ثلاثة أيام.

واستشهد بقوله على ما ذُكر أن أبا هريرة (راوي الحديث) كان يقول: لا أبالي من أي أيام الشهر صمت، منوهًا بأنه يجوز للعبد أن يصوم من أول الشهر أو آخره أو منتصفه لكن الأفضل صيام أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، لما ورد عن أبي ذر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثًا، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ رواه الترمِذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ.

وأضاف : وبناء عليه فمن فاته صيام يوم من الأيام البيض أو فاته صيام أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، فإنه يمكنه أن يصوم أي ثلاثة أيام في الشهر ولا شئ عليه، فمن السُنة صيام الأيام الثلاثة كاملة وهذا هو المستحب ، ويجوز صيام الأيام البيض متفرقة وليست متتالية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كذلك ، فلا يشترط أن تصوم أيام ١٣ و١٤ و ١٥ فيجوز أن تختار ثلاثة أيام طوال الشهر ، ولكن يفضل صيام الأيام البيض .

الصيام بعد الأيام البيض

وأفادت دار الإفتاء المصرية، في مسألة الصيام بعد الأيام البيض ، بأنه يجوز للإنسان أن يصوم في شهر رجب ما شاء الله له أن يصوم، فكل هذا من باب فعل الخير والتقرب إلى الله، بالإضافة إلى استحباب الصوم يومي الإثنين والخميس، والأيام البيض 13 و14 و15.

ونبهت “ الإفتاء” بأنه يُستحب صيام الأيام البيض من شهر رجب، حيث يكون لها فضل عظيم، فقد وردت بعض الأحاديث النبوية عن فضلها منها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)، وفيما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله)، منوهة بأن شهر رجب من الأشهر الحرم.

وأشارت إلى أن من فضل الصيام بعد الأيام البيض أن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا، كما ثبت في البخاري (2840)؛ ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا»، والخريف هو السَّنة، والمراد: مسيرة سبعين سنة مُتفق عليه، وعليه فإن صيام يوم في شهر رجب المبارك تبعد الإنسان عن النار مسيرة 70 سنة، وقد خصّ نفسه سبحانه بالمجازاة عليها، فقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ حَسَنَةَ ابْنِ آدَمَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» أخرجه أحمد في مُسنده.