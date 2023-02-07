مأساة مروعة في باريس.. حريق يلتهم 7 صغار ووالدتهم

لقي 7 أطفال مصرعهم تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما ووالدتهم، ليل الأحد، بحريق في منزلهم في بلدة شارلي-سور-مارن على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق باريس في فرنسا، على ما أفاد الدرك وعناصر الإطفاء.

وانتشل الوالد الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونقل إلى المستشفى، كما نقلت الصحف المحلية.

وأوضح الدرك أن الأطفال، وهم 5 فتيات وولدان، والوالدين كانوا ينامون في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق. وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12,52 صباحا (23,52 بتوقيت جرينتش).

وتعود آخر مأساة مماثلة إلى ليل 15ديسمبر، وقتل فيها 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بحريق مبنى من 7 طوابق يقع في حي شعبي في فو-ان-فلان قرب ليون (جنوب شرق فرنسا).