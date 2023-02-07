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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: أتوقع فوز ريال مدريد على الأهلي.. وتجديد الزمالك لزيزو كان ضروريا

زيزو
زيزو

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن لاعبي الزمالك الذين شاركوا أمام فاركو، لم يقدم المستوى المطلوب، ما عدا محمد عبدالشافي الذي يبذل قصارى جهده وهو من أحسن لاعبي الفريق.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "شاهدت 11 لاعب بالتبديلات لم يقدموا المستوى المطلوب امام فاركو، وهناك قلة تركيز واضحة على الجميع، والأهداف جاءت من سوء توفيق وأخطاء وعدم تركيز من جانب لاعبي الزمالك".

وأضاف: "طارق العشري يجيد اللعب في المباريات الكبرى، ولاعبي فاركو قدموا أداء جيد أمام الزمالك".

وأكمل: "أي نادٍ يوجد فيه لاعبين تحصل على عقود كبيرة، وآخرون يحصلون على عقود قليلة، أحمد فتوح جددًا خلال وجود اللجان المؤقتة، وتجديد عقد زيزو تم بشكل احترافي للإبقاء عليه، وكان ضروريا للإبقاء على اهم لاعب في الفريق".

وزاد: "الامور منذ بداية العام لا تسير بشكل جيد مع شيكابالا والذي تعرض لعقوبة من فيريرا بعد لقاء أسوان، وكان يستحق العقوبة بعدما غادر فندق الإقامة لزيارة عائلته، وتمت معاقبته بالاستبعاد في المباراة التالية أمام الداخلية، لكنه لم يظهر بشكل جيد".

وأضاف: "الصفقات في الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك بعضهم لم يتألق بالصورة المطلوبة".

وأتم: "صعود الأهلي لنصف النهائي ليس انجاز، لانه سبق وفعلها كثيرا، لكن الانجاز هو تحقيق مركز أفضل من البرونزية، الفريق الأحمر يسير بشكل جيد وبالتأكيد مواجهة الاهلي امام ريال مدريد صعبة، وظروف المباراة ستحكم لكن أتوقع فوز الريال بالمباراة".

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