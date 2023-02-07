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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: كولر يفاضل بين ثنائي الأهلي أمام ريال مدريد لإحداث مفاجأة

كولر
كولر

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن مباراة الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية تحظى باهتمام كبير، كما تحدث عنها الإعلام الإسباني بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وقال الحديدي مراسل برنامج بوكس تو بوكس: "الإعلام الإسباني يتحدث بشكل رائع عن النادي الأهلي، وأليو ديانج لاعب كبير ومكانه في أوروبا مستقبلًا، وأي مدرب لفريق منافس يشيد دائمًا باللاعب المالي، وقد يحترف قريبًا، لذلك الأهلي يدعم وسط الملعب بكل قوة في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "الأهلي خاض مرانه بعيدًا عن وسائل الإعلام، وعلمت أن كولر يخطط لاشراك معظم العناصر التي لعبت في المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي، وهناك مفاضلة بين بيرسي تاو وحسين الشحات للدفع بأحدهما في الشكل الأساسي".

وتابع: "الشحات هو اللاعب الوحيد من الأهلي الذي سبق ولعب أمام ريال مدريد، عندما كان لاعبًا في صفوف العين الاماراتي، وكانت له فرصة كبيرة في هذه المباراة بعدما راوغ أكثر من مدافعي الفريق الإسباني لولا تدخل راموس وانقذ الكرة من على خط المرمى".

وواصل: "مشكلة الأهلي الرئيسية هي الإجهاد، وكان مستغرب سفر الأهلي إلى تطوان بالأتوبيس بدلا من استخدام القطار السريع، وقد يكون لديهم رغبة في الاستمتاع بالأجواء، والفريق خاض تدريب بسيط، والأهلي سيخوض مرانًا قويًا اليوم، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي لمدربي الأهلي وريال مدريد للحديث عن اللقاء".

وأردف: "الأهلي سيتدرب في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم، وسيكون مفتوح لوسائل الاعلام، فيما يتدرب ريال مدريد على ملعب مجمع محمد السادس في السادسة مساءًا".

وأكمل: "مباراة تحديد المركز الثالث، ستقام في طنجة، بناء على قرار اللجنة المنظمة للبطولة، وكان خبر سيئ للإعلاميين المتواجدين في الرباط".

وأكد: "هناك أزمة للجماهير المصرية بسبب عدم وجود تذاكر، وتمت مناشدة ادارة النادي الأهلي التدخل لحل الأزمة وتوفير التذاكر للجماهير القادمة من كل مكان لمساندة ومؤازرة الفريق الأحمر أمام ريال مدريد".

وأتم: "فوزي لقجع أرسل مجموعة أطباء لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والذين اصطحبوه لعمل فحوصات طبية في أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه".

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