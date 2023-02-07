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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء غانا الودي.. عبدالفضيل يكشف سر اعتماد كولر على كهربا في الأهلي

كهربا
كهربا

أكد شريف عبدالفضيل نجم الأهلي السابق، أنه كان يدير اللقاء الودي الذي جمع الفريق الأحمر أمام منتخب غانا للمحليين، والذي شارك فيه محمود عبدالمنعم كهربا الذي قدم مستوى مميزا خلال اللقاء.

وقال عبدالفضيل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "اتفقت مع كهربا على اللعب في الجانب الهجومي، ولعب كرأس حربة، وكنت أعتقد أنه سيلعب 45 دقيقة فقط، لأنه كان يتدرب فقط، ولكن فوجئت بأنه لعب 75 دقيقة وكان يريد اكمال المباراة حتى نهايتها".

وأضاف: "كهربا في هذه المباراة كان يقدم مستوى رائع، والمباراة كانت قوية أمام غانا للمحليين، وكانوا يريدون تسويق أنفسهم أمام النادي الأهلي".

وزاد: "اتفقت مع كولر على اللعب بنفس استراتيجية وطريقة اللعب، ولعب كهربا وقدم مباراة كبيرة".

وحول توقعاته لمواجهة الأهلي أمام ريال مدريد، قال: "المباراة ستكون ممتعة وجميلة ويليق بناديين كبار، وأتمنى فوز الأهلي بهدف نظيف، وأعتقد أن بيرسي تاو سيكون له دور في هذه المباراة".

وأتم: "أنا قلق على بيرسي تاو، خصوصا بعد عودته من الإصابة يجب عدم مشاركته في وقت طويل من المباريات، لأنه يقوم بدور دفاعي وهجومي، وقد يتعرض لأي إصابة".

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