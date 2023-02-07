بعيدا عن العنهجية والصوت العالي.. شريف عبدالفضيل: الأهلي منظومة متكاملة

أكد شريف عبدالفضيل نجم النادي الأهلي السابق، ان الفريق يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء منظومة متكاملة تتعامل بهدوء تام مع كافة الأمور.

وقال عبدالفضيل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "النادي الأهلي له نظام معين، ويتم التفكير في كل مرحلة على حده، والطبيعي في كرة القدم أنه لا يوجد اي فريق يفوز بكل شئ، ومجلس الإدارة كان يخطط للموسم الحالي من فترة طويلة".

وأضاف: "الأهلي لديه منظومة متكاملة، ويتم التعامل بهدوء تام مع كل الأمور، بعيدًا عن العنجهية والصوت العالٍ، النادي يعمل بهدوء تام وفقًا لسياسة معينة".

وأكمل: "الأهلي يسير بشكل قوي في البطولات القارية، والدليل وصوله لخمس نهائيات من أصل 6 بطولات في السنوات الماضية، وكاد أن يفوز باللقب الماضي لكنه خسر بفعل فاعل".

وتابع عبدالفضيل: "تحدثت في وقت سابق مع محمد مجدي أفشة في وجود محمد الشناوي بعد اهدار ركلة الجزاء أمام فيوتشر، وطلبت منه الهدوء والتعامل بسلاسة في أرضية الملعب، وجمهور الأهلي دائم لهم الحق علينا وآلا يكون هناك له رد فعل، وهو تقبل كلامي والدليل احتفاله بعد ذلك بالتشيرت فوق رأسه مع جماهير النادي، والبعض يعامل لاعبي الكرة على أنهم "آلة" لكنهم بشر في النهاية، ويجب أن يتم المحافظة عليهم تمامًا".

وزاد: "أفشة عاد مرة أخرى لمستواه الطبيعي، وأصبح له دور كبير مع الأهلي، وأتمنى تألقه في المواجهات المقبلة خصوصا اللقاء المقبل أمام ريال مدريد".

وأتم: "فريق سياتل الأمريكي لديه سرعة وقوة بدنية ومنظم دفاعيًا، ومحمد مجدي أفشة لديه حلول دائمًا في الملعب".