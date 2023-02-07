محمد شبانة يكشف سر هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام فاركو بالدوري الممتاز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمهور الزمالك هو من يساند ويدعم الفريق بكل قوة خلال الفترة الأخيرة، في ظل الازمات الكثيرة التي تحاصر الفريق الابيض.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك حالة عدم تركيز لعدد كبير من لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، ونبيل دونجا، ومصطفى شلبي، وابتعد أحمد فتوح عن المستوى المعهود".

وأضاف: "سبب ذلك هو إدارة نادي الزمالك، التي شغلت النادي بالعديد من الأزمات مؤخرًا".

وأتم: "لاعبو فاركو قدموا مستوى رائع أمام الزمالك، سواء الأساسين أو البدلاء، وفازوا بنتيجة كبيرة في تلك المباراة".