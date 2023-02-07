مأزق كبير والحسم الجمعة.. سيف زاهر يكشف تطورات أزمة منع الزمالك من القيد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات إيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب عدم دفع المديونات الخاص بالنادي لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، الأمر الذي حرم الزمالك من قيد صفقاته الشتوية خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأضاف سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» في برنامجه «ملعب أون تايم»: سيكون هناك اجتماع يوم الجمعة لمجلس الجبلاية لحسم الأمر».

وقال «زاهر»،: «تواصلت مع بعض مسؤولي اتحاد الكرة وأكدوا لي أنه تم إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب عدم سداد مديونياته».

وتابع «زاهر»: مسؤولو اتحاد الكرة أكدوا أن الزمالك وضع اللاعبين على السيستم في الموعد المحدد، والاتحاد هو الذي سيقرر إذا كان سيتم قيدهم أو يرفض.

وأتم تصريحاته قائلاً: «هناك اجتماع لاتحاد الكرة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة أمر قيد صفقات الزمالك الشتوية»، مضيفًا: «هناك حالات كثيرة اتحاد الكرة أصدر فيها الكارنيهات في شهر فبراير، بعد غلق القيد».