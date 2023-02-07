شوبير يطمئن الجماهير على تريزيجيه وكوكا بعد الزلزال المدمر في تركيا

طمأن الإعلامي أحمد شوبير، المصريين بشأن الثنائي المصري المحترفين بالدوري التركي محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور، وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانياسبور، بعد الزلزال المُدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «محمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا بخير والحمد لله لم يتعرضوا لأي خطر، وخالص أمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين في كارثة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا».

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، قد أعلن تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري، ضمن تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، ووصل إلى شمال سوريا، في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، وذلك بعد تسجيل العديد من الوفيات والإصابات على إثر الكارثة.