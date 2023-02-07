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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحميد بسيوني: الزمالك استحق الخسارة أمام فاركو

الزمالك
الزمالك

أكد عبد الحميد بسيوني، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استحق الهزيمة أملم فاركو، مشددا على أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة سيئة للغاية.

وقال بسيوني فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الجهاز الفني لفريق الزمالك لم يذاكر فريق فاركو أو الخطة التى يلعب بها طارق العشري ولذلك استحق الهزيمة بثلاثية".

وأضاف: "الزمالك كان بعيد جدا على المستوى الفني المميز ولم يشكل خطورة على مرمى فاركو إلا بعد الدقيقة 75 من زمن المباراة وهذا الأمر لا يليق بفريق بحجم نادي الزمالك".

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