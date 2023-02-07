أبو مسلم يضع روشتة للأهلي لعبور ريال مدريد في كأس العالم للأندية

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي جيل 2001 قدم مباراة تاريخية أمام ريال مدريد على الرغم من أنها مباراة ودية.

وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق ريال مدريد في ذلك الوقت كان يضم مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين على رأسهم زيدان وفيجو وروبرتو كارلوس وغيرهم ورغم ذلك حققنا الفوز بهدف نظيف سجله صنداي".

وتابع:"أتمنى عدم لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بثلاثي محور ارتكاز وهم عمرو السولية وديانج وحمدي فتحي وان يكتفي بثنائي فقط في خط الوسط".