بلوك ناعم.. ميرنا نور الدين تخطف القلوب في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ميرنا نور الدين، بمكياج ناعم وهادئ علي وجهها، مرتدية مجوهرات أنيقة فضية اللون، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

يُذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايمًا عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.



وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايمًا عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددًا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.