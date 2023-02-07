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أخبار العالم

"روسآتوم" الروسية تبحث بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا

صدى البلد

  أعلنت السفيرة السريلانكية لدى موسكو، جانيتا أبيفيكرما لياناج، أن بلادها تبحث مع شركة "روسآتوم" الروسية بناء محطة للطاقة النووية في سيريلانكا. 


وقالت لياناج لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "ترغب شركة "روسآتوم" في بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا، مشيرة إلى أن مناقشة هذا المشروع جارية ونأمل أن تنجح.
وقد أعلن السفير الروسي في سريلانكا، ليفان دزاجاريان، مؤخرا أن بلاده تجري مباحثات مع سريلانكا لبناء محطتين صغيرتين للطاقة النووية بسعة 55 ميجا وات لكل منهما. 


من جهة أخرى، أعلنت السفيرة السريلانكية لدى موسكو، أن بلادها وروسيا تتفاوضان حاليا على قرض لشراء الوقود الروسي، مشيرة إلى أن سريلانكا تنتظر قرارا من الجانب الروسي. 


وقالت لياناج ـ في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" نشرت اليوم ـ " طلب الرئيس السابق للبلاد قرضا لشراء الوقود، لكن طلبه لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة الروسية، موضحة أن بلادها تنتظر قرارا من موسكو بهذا الشأن، وأضافت أن سريلانكا تتعافى ببطء الآن من أزمات الوقود والعملة، التي بدأت الصيف الماضي وتمكنت إلى حد ما من التأقلم، لافتة إلى أن توزيع الوقود في بلادها يعتمد في الوقت الراهن على الحصص. 


وتابعت:"يمكنني القول إننا تعاملنا مع الأزمات إلى حد ما، ويمكن للسلطات أن تحكم البلاد والوضع يتحسن".


وفيما يتعلق بالرحلات الجوية بين روسيا وسيريلانكا، قالت السفيرة السريلانكية لدى موسكو:"نناقش حاليا مع الجانب الروسي زيادة عدد الرحلات الجوية، حيث نخطط لبدء تشغيل رحلات منتظمة". 
وقد استأنفت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" في أوائل أكتوبر الماضي رحلاتها إلى كولومبو، بعد تعليقها بسبب فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

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