طلب إحاطة بشأن إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية 

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وزير النقل والمواصلات ، وذلك بشأن قرارالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإدراج 9 مناطق كمناطق إعادة تخطيط .

وقالت عضو مجلس النواب في مستهل الطلب أنه نشر بالجرائد الرسمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 بالموافقة على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية وعددها 9 مناطق .

وأكدت أننا بلا شك مع أي خطوة قد تتم في سبيل تحقيق الأهداف التنموية للدولة، إلا أننا نحتاج إلى بعض الاستيضاحات الهامة التي تتعلق بذلك القرار، مثل خطة التطوير التي تنتوي الحكومة تنفيذها في تك المناطق كل على حدة، إلى جانب إستراتيجية ومحاور المناقشات المجتمعية التي يجب أن تتم بكل شفافية ووضوح لمنع حدوث أي مشكلات مع المواطنين قاطني تلك المناطق خاصة وأن معظمها مناطق تُصنف كمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة ، كما أوضحت أننا لسنا في حاجة لمزيد من الاحتقان بين الحكومة و المواطنين بأي شكل من الأشكال .

واستكملت الطلب قائلة أننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الخزانة العامة للدولة ستستطيع أن تتحمل الإنفاق على إعادة تخطيط تلك المناطق في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد و خصوصا مع وجود القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 والذي تضمن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية، و تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح .

وأختتمت طلب الإحاطة متسائلة: إن قرار تطوير تلك المناطق يتعارض مع مضمون هذا القرار ، مما يعكس تخبطا ملحوظ في سياسة الحكومة و عدم رؤية للوضع الحالي في الشارع المصري و مدى معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية الطاحنة .