الصين تدعو أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية إلى العمل من أجل إنهاء الصراع

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، جميع أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية إلى العمل من أجل إنهاء الصراع في وقت مبكر.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة - في إحاطة لمجلس الأمن بشأن القضية الإنسانية الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء - "إن بلاده تدعو مرة أخرى الأطراف المعنية إلى مراعاة مصالح المواطنين، والسعي لتعزيز السلام، ومحاولة كل السبل الممكنة لدفع أطراف الصراع لاستئناف محادثات السلام وإنهاء الحرب في وقت مبكر".

وأضاف أن "النزاعات على الأرض لا تظهر أية بوادر للتهدئة، ولا يزال منطق الحل العسكري سائدا، ويستمر تدفق عدد كبير من الأسلحة الثقيلة إلى ساحات القتال"، موضحا أنه "في الوقت الذي لا تزال فيه النزاعات المسلحة مستمرة، يجب إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية".

وأكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الصين شددت على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الإنساني الدولي، والالتزام باحترام الحياة، والامتناع عن الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان الإجلاء الآمن للأفراد وتسليم مساعدات الإغاثة الإنسانية"، مبينا أن "بلاده تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم الروح الإنسانية، وتوسيع نطاق الإغاثة لجميع المتضررين، والإسراع بإصلاح البنية التحتية المدنية، من أجل التخفيف من تأثير الصراع على حياة المواطنين".

وأشار إلى أن "الصين تدعو إلى وقف قصف محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية فورا، وتنفيذ الركائز السبع لضمان السلامة والأمن النوويين بجدية والتي اقترحها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبذل أقصى الجهود لوقف الصراع من التصاعد إلى أزمة نووية".

وأوضح نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن التنفيذ المستمر لمبادرة حبوب البحر الأسود له أهمية كبيرة لتوسيع إمدادات الغذاء واستقرار أسعار الغذاء العالمية، مضيفا نأمل أيضا في رؤية نتائج عملية لإزالة العقبات التي تعترض سبيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية وندعم الأمم المتحدة في تعزيز دورها التنسيقي.