عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدعو أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية إلى العمل من أجل إنهاء الصراع

صدى البلد

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، جميع أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية إلى العمل من أجل إنهاء الصراع في وقت مبكر.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة - في إحاطة لمجلس الأمن بشأن القضية الإنسانية الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء - "إن بلاده تدعو مرة أخرى الأطراف المعنية إلى مراعاة مصالح المواطنين، والسعي لتعزيز السلام، ومحاولة كل السبل الممكنة لدفع أطراف الصراع لاستئناف محادثات السلام وإنهاء الحرب في وقت مبكر".

وأضاف أن "النزاعات على الأرض لا تظهر أية بوادر للتهدئة، ولا يزال منطق الحل العسكري سائدا، ويستمر تدفق عدد كبير من الأسلحة الثقيلة إلى ساحات القتال"، موضحا أنه "في الوقت الذي لا تزال فيه النزاعات المسلحة مستمرة، يجب إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية".

وأكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الصين شددت على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الإنساني الدولي، والالتزام باحترام الحياة، والامتناع عن الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان الإجلاء الآمن للأفراد وتسليم مساعدات الإغاثة الإنسانية"، مبينا أن "بلاده تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم الروح الإنسانية، وتوسيع نطاق الإغاثة لجميع المتضررين، والإسراع بإصلاح البنية التحتية المدنية، من أجل التخفيف من تأثير الصراع على حياة المواطنين".

وأشار إلى أن "الصين تدعو إلى وقف قصف محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية فورا، وتنفيذ الركائز السبع لضمان السلامة والأمن النوويين بجدية والتي اقترحها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبذل أقصى الجهود لوقف الصراع من التصاعد إلى أزمة نووية".

وأوضح نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن التنفيذ المستمر لمبادرة حبوب البحر الأسود له أهمية كبيرة لتوسيع إمدادات الغذاء واستقرار أسعار الغذاء العالمية، مضيفا نأمل أيضا في رؤية نتائج عملية لإزالة العقبات التي تعترض سبيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية وندعم الأمم المتحدة في تعزيز دورها التنسيقي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

كهربا يجهز مفاجأة لمنع إيقافه من قبل الزمالك

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

تراجع كبير بأسعار الذهب.. ومفاجأة فى عيار 21

بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

ترشيحاتنا

سنوات من المعاناة والآلام.. كيف عاش السوريون حياتهم قبل زلزال 6 فبراير؟

في أول تحرك من النواب.. تشريع جديد لمواجهة العنف الأسرى

العراق.. الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

شهباز شريف يصل تركيا غدا.. ودعم عالمي واسع النطاق لأنقرة ودمشق

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أكثر من 5 آلاف قتيل.. أرقام مرعبة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيخفض ضغط الدم بسرعة.. نوع من الحبوب يتجاهل الملايين تناوله

تحولت من مطربة إلى قاتلة.. حكاية فنانة قادها الدجل والطمع لحبل المشنقة

نظرة بمليون ألم.. سوري يحمل جثة ابنته من أنقاض زلزال تركيا

تهدد حياتك.. صدمة الحساسية حالة طبية طارئة تتطلب التحرك فورا

فيديو

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ