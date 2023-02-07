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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء شرم الشيخ الدولي
ميناء شرم الشيخ الدولي

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح حيث تتراوح سرعة  الرياح ما بين 22-25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج من 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا  وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ميناء شرم الشيخ أولي

IMG-20230207-WA0004
IMG-20230207-WA0004
اغلاق ميناء شرم الشيخ البحري سوء الاحوال الجوية

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